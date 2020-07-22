 

“Вышли из бури”. В Италии объявили об окончании самого тяжелого периода пандемии

22.07.2020, 10:43, Новости дня

Италия справилась с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом 21 июля заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца, выступая на собрании Национальной конфедерации фермеров, сообщает Corriere della Sera.

По словам Сперанцы, “мы вышли из бури, хотя еще не добрались до безопасного убежища”. Окончательно о нейтрализации COVID-19 можно будет говорить после появления вакцины, подчеркнул он.

Минувшие несколько месяцев министр назвал самыми тяжелыми в истории Италии со времен Второй мировой войны. Он напомнил, что Италия второй после Китая столкнулась с новой болезнью, и в стране “не было инструкций”.

Вспышка коронавируса в Италии началась в конце февраля. Страна находится на 14-м месте в мире по числу инфицированных – 244 752, умерли 35 073 человека. При этом активных случаев, по данным минздрава, сейчас насчитывается 12 248; в пересчете на 100 тыс. населения число новых случаев за 14 дней не превышает 4,6, что ниже критической отметки, информирует ведомство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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