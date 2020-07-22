 

Фаучи не пригласили на брифинг по коронавирусу в Белом доме

22.07.2020, 10:31, Новости дня

Советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что его не пригласили на брифинг в Белом доме во вторник, посвященный пандемии коронавируса – первый брифинг такого рода за несколько месяцев.

«Пока меня не приглашали, и я предполагаю, что меня там не будет», – сказал Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, в интервью CNN.

В последние недели Фаучи подвергался критике со стороны президента Дональда Трампа и других представителей администрации в связи с его действиями в условиях пандемии.

В интервью телеканалу Fox News ранее в этом месяце Трамп сказал: «Доктор Фаучи хороший человек, но он допустил много ошибок».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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