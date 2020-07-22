 

Смертность от COVID-19 в США вновь превысила тысячу человек в день

22.07.2020, 10:31, Новости дня

Количество умерших от коронавируса в США во вторник выросло более чем на тысячу человек. По данным Reuters, это самый большой суточный показатель с начала июня.

После нескольких недель снижения смертности, за неделю с 13 по 19 июля от COVID-19 умерло более 5200 американцев, что на 5 процентов больше, чем за предыдущие семь дней.

Это была вторая неделя роста смертности подряд.

Всего от COVID-19 умерло около 142 тысяч американцев.

По подсчетам Reuters, пик смертности в США пришелся на апрель, когда от коронавируса в среднем умирало около 2 тысяч человек в день. После этого смертность снизилась до 1300 в день в мае и меньше 800 в день в июне.





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