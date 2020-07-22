 

18-летняя дочь Лепса в Instagram похвасталась отдыхом в Италии

22.07.2020, 10:30, Разное

Ева, дочь Григория Лепса, 2 дня назад в своем Instagram опубликовала фото в ярком флуоресцентном купальнике, подписав пост: «Кажется, для меня лето началось два дня назад»
Такое заявление вызвало бурю эмоций у подписчиков, ведь границы по-прежнему закрыты. Молодая наследница решила не отвечать на наводящие вопросы, оставив их без внимания.

На публикации можно заметить, что обзавестись бронзовым загаром девушка еще не успела, поэтому Ева решила не упускать возможности, игнорируя все комментарии под постом. Для красивого загара дочь певца выбрала открытый купальник, цвет которого стал трендом лета 2020 года и отсылкой к стилю 90-х, по мнению французского историка моды. На фотографии девушка позирует на шезлонге с четвероногим другом.





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