 

Адвокат Зорин с коллегами предложил обманутым Навальным людям юрзащиту

22.07.2020, 10:25, Новости дня

Адвокат Александр Зорин предложил помощь в суде обманутым сторонникам блогера Алексея Навального, которые вносили пожертвования в так называемый Фонд борьбы с коррупцией, о ликвидации которого объявил Навальный.

«Банкрот обидное слово даже по понятиям ЕСПЧ, но для блогера и теневого руководителя иноагента ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) Алексея Навального, методы великого комбинатора как добрый вечер. Алексей наверное думает, что обнуляя ФБК, он обнуляет справедливость и старое поколение донаторов, – написал Зорин в своем блоге в «Живом журнале».

«О том, что Навальный систематический обнулятор я предупреждал его желающих обманутся почитателей. Навальный обнуляет поколение своих адептов и в его декларацию прикипают миллионы. И теперь как фильме Бесагона «Жмурки» не понятно: кого-то кинули или кого-то развели…

В общем, полагаю, что в связи с ликвидацией ФБК, появится много людей которые зададутся вопросом из «Жмурок» кинули их или развели?

Пообщался с коллегами и мы готовы оказывать помощь обманутым донаторам Навального в суде, чтобы добиться от него справедливости!» – сообщил адвокат.

«ПС. а пока одна из любых фраз Навального: «Сколько есть миллионов – все мои!» – добавил юрист, разместив соответствующее видео.

Ранее сторонники блогера Алексея Навального заявили о том, как оказались обмануты руководством Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

При этом эксперты усомнились в реальной «ликвидации» ФБК Навального.

Напомним, ранее Александр Зорин  предложил помощь в защите его чести и достоинства  ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, которого Навальный назвал «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию.





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