 

Внук Ельцина пополнил свой список возлюбленных-актрис

22.07.2020, 10:23, Разное

О девушке известно не очень много. Ранее она работала диджеем и моделью, а затем решила попробовать себя в актерской профессии. Дебютом стала роль в картине “Смешанные чувства”. После съемок Вера Гоппен начала отношения с партнером по площадке Павлом Деревянко.

Борис Ельцин – младший часто встречается с актрисами. Последний громкий роман у него был с внучкой Олега Ефремова Ольгой. Девушка рассказывала об этом союзе как об очень спокойном. Говорила, что нашла в объятиях Бори утешение после конфликтов с мужем. Правда, в итоге пара рассталась, так как у них слишком разные жизненные ритмы.

Неясно, сколько уже длится роман Бориса Ельцина – младшего с Верой Гоппен, но первые совместные кадры ребята выложили около недели назад. Поклонники президентского внука уже оценили красоту избранницы. “Такая милая девушка”, “Будущая Вера Ельцина”, “Хорошенькие какие”, “Цветник”, – пишут в комментариях.

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Публикация от Boris Yeltsin (@yeltsinboris) 15 Июл 2020 в 11:53 PDT

Впрочем, чаще, чем с девушками, Борис выкладывает архивные снимки с бабушкой и дедушкой, а также младшей сестрой Марией Юмашевой. Он называет 18-летнюю родственницу своей главной любовью.





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