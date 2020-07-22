 

Татьяна Брухунова написала о “бумеранге” для Елены Степаненко

22.07.2020, 10:17, Разное

Татьяна Брухунова, новая супруга Евгения Петросяна, опубликовала пост в Instagram о том, что все поступки возвращаются «бумерангом». Хейтеры предположили, что ей необходимо опасаться аналогичного от Елены Степаненко, бывшей супруги её мужа.
Татьяна Брухунова – успешный блогер, образцовая жена, регулярно информирует новые посты в сети Instagram о моде, путешествиях, кухне и размышляет о жизни. Несмотря на достаточно большую аудиторию подписчиков, она всё же больше известна как новая супруга юмориста Евгения Петросяна.

Девушка смогла заполучить не только поклонников, но и хейтеров, которые обязательно напишут под каждым новым постом какие-либо едкие комментарии. В одном из своих последних сообщений Брухунова сказала о том, что эффект «бумеранга» срабатывает всегда и каждый получает по заслугам за свои добрые или злые поступки. Эта фраза вызвала у подписчиков массу обсуждений, не обошлось и без резкой критики.

Хейтеры сразу же начали высказывать в сторону жены Петросяна множество комментариев, упомянув и Елену Степаненко. Одна из подписчиц прямо дала понять, что Татьяне Брухуновой стоит опасаться «бумеранга» от бывшей супруги её мужа. Однако девушка не растерялась и смогла твёрдо ответить, что это не ей надо волноваться, время покажет, кто «поймает бумеранг».





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