Дочь Умы Турман Майя встречается с бывшим бойфрендом Сиенны Миллер

22.07.2020, 10:10, Разное

Кажется, после карантина не только распадаются известные голливудские пары, но и создаются новые, зачастую довольно неожиданные. Несколько часов назад папарацци удалось сфотографировать неподалеку от Нью-Йорка как раз пример последнего: по престижному району Хэмптонс прогуливалась дочь Умы Турман и Итана Хоука Майя, а компанию ей составлял британский актер Том Старридж. Молодые люди возвращались с берега после водных процедур и явно наслаждались обществом друг друга.

Майя Хоук Том Старридж

О личной жизни Майи Хоук до этого прессе практически ничего известно не было. 22-летняя девушка активно строит свою актерскую карьеру – в прошлом году она появилась в фильме Квентина Тарантино “Однажды в… Голливуде”, а также в сериале “Очень странные дела” – и занимается музыкой. У 34-летнего Тома Старриджа, который старше Хоук на 12 лет, куда более интересное и известное прошлое. Ранее британский актер четыре года состоял в отношениях с Сиенной Миллер. Пара воспитывает дочь Марлоу (девочке сейчас 8 лет) и в какой-то момент даже собиралась пожениться, но в итоге отношения Тома и Сиенны не перешли на новый этап, и в 2015 году они расстались.

Где именно познакомились Том и Майя, пока не известно: общих проектов в фильмографиях обоих не числится. Но последние месяцы они точно провели в Нью-Йорке. Хоук на время карантина переехала обратно в отчий дом, к маме, с которой и провела всю весну. Об этом она не так давно пошутила в интервью изданию Nylon:

Мне казалось, что три последних года моей жизни были мечтой, что я стала взрослой и независимой. Но нет, приходит пандемия и я снова съезжаюсь с семьей и чувствую себя ребенком.

Том же в Америке принимал участие в театральной постановке, которую он готовил вместе со своим коллегой и другом Джейком Джилленхолом.

Сиенна Миллер и Том Старридж с дочкой Марлоу, Нью-Йорк, 2017 год

Напомним, дочь актеров Умы Турман и Итана Хоука появилась на свет 8 июля 1998. С детства девочка страдала от дислексии, из-за чего родители часто меняли школы для нее. В какой-то момент она перешла на частное обучение в Бруклине. Кроме того, Майя была студенткой школы исполнительных искусств Джульярд, но бросила учебу, получив роль в мини-сериале “Маленькие женщины”. Первой ролью в крупном проекте стало участие в фильме “Однажды в… Голливуде” Квентина Тарантино. Когда-то именно Квентин сделал большой звездой ее маму, сняв Уму в “Убить Билла”.