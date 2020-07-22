 

Певица Ханна комплексовала из-за своей талии и носа

22.07.2020, 10:09, Разное

Певица Ханна, которую многие считают секс-символом российского шоу-бизнеса, призналась, что у нее с самого детства были комплексы по поводу внешности. Артистке не нравился ее нос и тело, но больше всего претензий было к талии в 67 сантиметров.
Будущая знаменитость всегда хотела выглядеть лучше, и даже победы в конкурсах красоты не придавали ей уверенности в себе. С комплексами Ханна боролась каждый день и научилась принимать себя и любить. Больше всего певице нравились ее ноги, поэтому она всегда их максимально оголяла. Звезда призналась, что ее талия до сих пор 67 сантиметров, но она знает свои недостатки и работает над этим.

Несмотря на свои переживания, Ханна всегда пользовалась популярностью у представителей противоположного пола. Певица часто получала цветы и подарки от поклонников, но отношения строила только с теми, к кому были сильные чувства. Также артистка хотела, чтобы ее будущий супруг был для нее еще и лучшим другом. В результате, так и получилось в жизни, так как она пять лет счастлива в браке с Павлом Курьяновым – гендиректором лейбла Black Star. Многие его знают под псевдонимом Пашу. Ханна призналась, что муж – ее главный советчик в творчестве, однако окончательные решения по трекам певица принимает самостоятельно. Перед тем, как добиться успеха, Ханне пришлось пройти десятки неудачных кастингов. В результате, она даже хотела сдаться, но вера в свою мечту не дала ей опустить руки.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Мнение: Рождаемость в России, бесплатная доставка лекарств и российско-белорусские визы

02.06 / Мнение: Эмигранты в США просят сочувствия, но делают это без уважения…

26.05 / Мнение: Как умирает легендарный «Антонов»

09.06 / Необыкновенно огромные полчища комаров атаковали еще один регион России

09.06 / Политолог объяснил грубое поведение Лукашенко: Обезумел от страха

01.06 / Скандалы: 500 тысяч или жизнь

19.06 / Правдивые предсказания архимандрита Тавриона

12.06 / «Пусть смеются над нами! Мы останемся романтиками и великими мечтателями»

06.06 / Как наши программисты работают в Америке? – профессиональный юмор

11.05 / США встревожены активностью в Арктике: «Там повсюду китайцы и русские»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска