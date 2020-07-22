Певица Ханна комплексовала из-за своей талии и носа

22.07.2020, 10:09, Разное

Певица Ханна, которую многие считают секс-символом российского шоу-бизнеса, призналась, что у нее с самого детства были комплексы по поводу внешности. Артистке не нравился ее нос и тело, но больше всего претензий было к талии в 67 сантиметров.

Будущая знаменитость всегда хотела выглядеть лучше, и даже победы в конкурсах красоты не придавали ей уверенности в себе. С комплексами Ханна боролась каждый день и научилась принимать себя и любить. Больше всего певице нравились ее ноги, поэтому она всегда их максимально оголяла. Звезда призналась, что ее талия до сих пор 67 сантиметров, но она знает свои недостатки и работает над этим.

Несмотря на свои переживания, Ханна всегда пользовалась популярностью у представителей противоположного пола. Певица часто получала цветы и подарки от поклонников, но отношения строила только с теми, к кому были сильные чувства. Также артистка хотела, чтобы ее будущий супруг был для нее еще и лучшим другом. В результате, так и получилось в жизни, так как она пять лет счастлива в браке с Павлом Курьяновым – гендиректором лейбла Black Star. Многие его знают под псевдонимом Пашу. Ханна призналась, что муж – ее главный советчик в творчестве, однако окончательные решения по трекам певица принимает самостоятельно. Перед тем, как добиться успеха, Ханне пришлось пройти десятки неудачных кастингов. В результате, она даже хотела сдаться, но вера в свою мечту не дала ей опустить руки.