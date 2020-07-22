Алена Краснова показала фигуру в алом бикини возле бассейна Аллы Пугачевой

22.07.2020, 10:09, Разное

В своем микроблоге Instagram Алена Красова в разделе сторис показала, как она провела время в спа-центре Аллы Пугачевой. Супруга Никиты Перснякова позировала в алом бикини возле частного бассейна Примадонны.

Алена Краснова редко радует поклонников снимками в купальниках, предпочитая позировать в легких летних нарядах. Поэтому фолловеры пришли в восторг, когда увидели фигуру модели. В комментариях ее похвалили за тонкую талию и безупречные изгибы тела. Подписчики написали, что таким параметрам, как у жены внука Примадонны, могут позавидовать даже ведущие топ-модели.

После карантина Алена Краснова показала фотосессию топлес, во время которой она позировала в одних белых стрингах, прикрывая грудь широкополой шляпой. Сама модель призналась, что она не любит публиковать подобные снимки. Однако во время самоизоляции она избавилась от шести килограммов, поэтому ради искусства решилась на такую фотосессию. Никита Пресняков не против того, чтобы супруга демонстрировала свою фигуру в социальных сетях.

Алена Краснова недавно стала крестной матерью своего племянника Мирона, который родился этой зимой. Модель старается как можно больше времени проводить с малышом. Собственных детей она с Никитой Пресняковым планирует через несколько лет. Пара пока хочет насладиться друг другом и посмотреть мир.