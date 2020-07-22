Здание кинотеатра «Ролан» на Чистопрудном бульваре в Москве выставили на торги

22.07.2020, 10:08, Новости дня

Управляющее федеральным имуществом ФГУП «ФТ-Центр» выставило на торги здание кинотеатра «Ролан» на Чистопрудном бульваре Москвы, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», ФГУП «ФТ-Центр» объявило аукцион на право аренды здания кинотеатра «Ролан» на пять лет за 123 млн рублей. Прием заявок уже трижды продлевался, последний срок истек 21 июля, в документации не указано ни одной поступившей заявки.

«Ролан» носит имя Ролана Быкова, который в 1990-е получил в безвозмездное пользование до 2044 года здание на Чистых прудах. В 1999-м, уже после смерти кинематографиста, фонд Ролана Быкова в партнерстве с «Парадизом» открыл в нем кинотеатр, но в 2007-м Росимущество из-за несанкционированной сдачи помещений выселило арендаторов, а суд расторг договор с фондом. После этого «Парадиз» арендовал «Ролан» напрямую, но в последние годы не справлялся с выплатами.

Из-за судебных разбирательств «Ролан» не работал с осени 2019 года.

А в конце марта в связи с карантином прекратили работу все московские кинотеатры, которые теперь планируют открытие с 1 августа.