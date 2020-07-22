 

Здание кинотеатра «Ролан» на Чистопрудном бульваре в Москве выставили на торги

22.07.2020, 10:08, Новости дня

Управляющее федеральным имуществом ФГУП «ФТ-Центр» выставило на торги здание кинотеатра «Ролан» на Чистопрудном бульваре Москвы, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», ФГУП «ФТ-Центр» объявило аукцион на право аренды здания кинотеатра «Ролан» на пять лет за 123 млн рублей. Прием заявок уже трижды продлевался, последний срок истек 21 июля, в документации не указано ни одной поступившей заявки.

«Ролан» носит имя Ролана Быкова, который в 1990-е получил в безвозмездное пользование до 2044 года здание на Чистых прудах. В 1999-м, уже после смерти кинематографиста, фонд Ролана Быкова в партнерстве с «Парадизом» открыл в нем кинотеатр, но в 2007-м Росимущество из-за несанкционированной сдачи помещений выселило арендаторов, а суд расторг договор с фондом. После этого «Парадиз» арендовал «Ролан» напрямую, но в последние годы не справлялся с выплатами.

Из-за судебных разбирательств «Ролан» не работал с осени 2019 года.

А в конце марта в связи с карантином прекратили работу все московские кинотеатры, которые теперь планируют открытие с 1 августа. 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Глава Эстонии призвала Европу активнее вооружаться против России и Китая

03.07 / Нефть подешевела после двух дней активного роста

23.06 / Саакашвили предсказал Украине голод

29.05 / Das Erste – пандемия не остановила поток беженцев в Европу

01.07 / Политолог: Основная часть населения придет на избирательные участки сегодня

14.07 / Экс-полицейский о реформе полиции

25.06 / Обнаружена связь между раком и сахарным диабетом

17.07 / Общество: Оскорбленный Навальным ветеран стал партизаном в 15 лет

23.05 / Бабкина рассказала о перенесенной пневмонии

15.07 / ФАПы построят в 13 районах Амурской области до ноября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска