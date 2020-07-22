Захватившего заложников в Луцке обвинили по трем статьям

22.07.2020, 10:08, Новости дня

Захвативший заложников в Луцке мужчина находится в СИЗО, ему предъявили обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Он находится в следственном изоляторе, ему предъявлено обвинение в терроризме, в захвате заложников, в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Дальше его ожидает выбор меры пресечения, я убежден, что суд никакой другой меры пресечения ему не выберет, кроме как безальтернативного содержания под стражей, дальше его ждут судебные разбирательства, и он получит длительный срок лишения свободы. Но то, что никто не погиб вчера при захвате заложников, то, думаю, суд это тоже учтет, но максимальное наказание, которое для него может быть, – это пожизненное заключение, дальше слово за судом», – сказал Геращенко в эфире телеканала «1+1», передает РИА «Новости».

Накануне мужчина захватил 13 заложников в автобусе, потребовав от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать видеозаявления с заявлением, что они – террористы в законе. При себе у него были взрывчатка и оружие. Позже выяснилась личность луцкого террориста.

Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм о проблеме жестокого обращения человека с животными «Земляне». Мужчина был задержан, после чего видеообращение было удалено. Решение Зеленского выполнить требование террориста получило разные оценки. Так, телеведущий и журналист Владимир Соловьев заявил, что Зеленский совершил грубейшую ошибку и «открыл врата ада».

Ранее Антон Геращенко оценил действия Зеленского при захвате заложников.