Обнаружена связь между возрастной потерей слуха и повреждением волосковых клеток

22.07.2020, 10:06, Новости дня

Во время нового исследования тканей человеческого уха, ученые обнаружили, что возрастная потеря слуха в большей степени вызвана повреждением волосковых клеток – сенсорных клеток внутреннего уха, которые преобразуют вызванные звуком вибрации в электрические сигналы.

Результаты исследования ученых ставят под сомнение мнение, что возрастная потеря слуха обусловлена повреждением stria vascularis. По словам ученых, их исследование опровергает теорию о главной причине возрастной потери слуха.

Пациенты, которые страдают от прогрессирующей потери волосковых клеток, способны извлечь выгоду от регенеративной терапии, при помощи которой проводятся регулярные исследования.