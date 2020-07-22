 

При помощи зубной эмали ученым удалось определить пол ископаемых останков людей

22.07.2020, 10:06, Новости дня

Впервые для определения пола человеческих останков исследователи сравнили три метода и выяснили, что ДНК-тест не всегда является самым точным способом.

Ученые обнаружили, что небольшого количества определенного белка, извлеченного из зубов захороненного человека, достаточно, чтобы с высокой точностью определить половую принадлежность. Белок под названием амелогенин содержится в зубной эмали. Ген амелогенина находится в половых хромосомах Х и Y.

Обнаружилось, что с помощью анализа костей точность определения пола составила 51%, ДНК-тесты показали точность в 91% случаев, а идентификация амелогенина позволила получить успешные результаты в 100% случаев.





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