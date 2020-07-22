Ученые рассказали о новом способе лечения рака головы и шеи

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22.07.2020, 9:53, Разное

Специалисты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе нашли новое комбинированное лечение против прогрессирующего плоскоклеточного рака шеи и головы. Опыты опубликовали в издании Cell Stem Cell, специалисты продолжат работы в этом направлении.
Ученые провели опыты на мышах и выяснили, что при использовании анти-PD1 иммунотерапевтического лекарства в комплексе с PTC209, ингибитором, нацеленным на белок BMI1, хорошо задерживает рост и расширение рака. Также эксперты говорят о предотвращении рецидива и устранении раковых стволовых клеток.

Опыт считается первым доклиническим, представившим подтверждение того, что ориентация на белки BMI1 может увеличить иммунотерапию и уничтожить раковые стволовые клетки методом активирования иммунитета против опухоли. Сегодня блокаду PD1 одобрили в комплексе с химиотерапией при лечении рака головы или шеи, будь он рецидивирующий или же метастатический.





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