 

Подлодка «Волхов» завершила ходовые испытания

22.07.2020, 9:53, Новости дня

Вторая из шести заказанных для Тихоокеанского флота подлодок проекта 636.3 «Волхов» завершила заводские ходовые испытания, сообщила пресс-служба «Адмиралтейских верфей».

«АО «Адмиралтейские верфи» завершило заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки «Волхов» проекта 636.3 для Военно-морского флота России», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Заводские ходовые испытания субмарины, спущенной на воду в декабре 2019 года, проводились с 18 июня по 21 июля. За это время были проверены гидроакустический комплекс, комплексы радиолокации и связи, системы обеспечения жизнедеятельности подводной лодки и другие. «Волхов» успешно выполнил запланированные погружения. Все системы и механизмы работали в штатном режиме, в соответствии с заявленными тактико-техническим характеристиками.

В ближайшее время на предприятии начнется подготовка подлодки к государственным испытаниям, которые запланированы на середину августа. Следующим этапом станет ее передача Военно-морскому флоту России.

Напомним, вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 «Волхов» для Тихоокеанского флота спустили на воду в конце декабря 2019 года. 25 ноября ТОФ передали первую подводную лодку проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский». В тот же день стали известны сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ.





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