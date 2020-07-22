В МВД Украины оценили действия Зеленского при захвате заложников

22.07.2020, 9:48, Новости дня

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что президент Владимир Зеленский сделал все правильно, когда выполнил одно из требований мужчины, который захватил 13 заложников в автобусе в Луцке.

«Сейчас идет много дискуссий, надо ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое дорогое, что у нас есть, – это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1» слова Геращенко.

По его словам, специалисты составили психологический портрет захватившего заложников мужчины и пришли к выводу, что от него можно ожидать чего угодно. Кроме того, он имел при себе оружие и демонстрировал его, стреляя из окон. «Он чуть не убил нашего первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Поэтому рисковать было нельзя. Президент показал, что он любит людей, и сделал такое заявление, создал условия, чтобы террорист сдался», – сказал Геращенко.

Он также добавил, что правоохранители установили личность мужчины, захватившего заложников, за 10-15 минут и нашли его книгу, которую анализировали психологи. «Сразу был сделан его психологический портрет, что этот человек недоволен жизнью, с комплексом мании величия, и недоволен на весь в мир за то, что его жизнь, в частности, прошла в местах лишения свободы», – сказал замминистра.

Напомним, Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм о проблеме жестокого обращения человека с животными «Земляне». Позднее видеообращение было удалено.

Решение Зеленского выполнить требование террориста получило разные оценки. Так, телеведущий и журналист Владимир Соловьев заявил, что Зеленский совершил грубейшую ошибку и «открыл врата ада». Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов считает, что президент Украины «принял необычное, смелое решение и спас людей». А журналист и блогер Максим Кононенко напомнил, что «однажды Черномырдин принял такое же решение».

«В перспективе убило в разы больше людей. В том числе и 300 детей в прямом эфире», – сообщил он.



