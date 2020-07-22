 

В Черногории заявили о повторной эпидемии COVID-19. Ранее страна объявляла о победе над вирусом

22.07.2020, 9:40, Новости дня

В Черногории констатируют повторную эпидемию коронавирусной инфекции. С 22 июля власти страны объявили об обязательном масочном режиме на всей территории, сообщила пресс-служба правительства.

Все жители старше семи лет должны носить маски как на улице, так и в помещениях. Исключение делается для пляжей и парков.

Число участников массовых собраний ограничено: 40 человек на открытом пространстве, 20 – в помещениях. До 6 августа будут закрыты бары и ночные клубы, вводится запрет на организацию свадеб, выпускных, дней рождения и других частных торжеств.

В ресторанах допускается нахождение не более двух человек за столиком; обслуживание за барной стойкой запрещено.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Черногории за все время 2381 человек был инфицирован коронавирусом, 35 жителей скончались.

В конце мая это государство первым в Европе объявило о победе над COVID-19. Перед этим в стране не фиксировали новых случаев заражения в течение трех недель. 20 июня сообщалось, что Черногория решила открыть границы для иностранных граждан, в том числе и для украинцев.

Однако затем власти возобновили действие ранее отмененных карантинных ограничений из-за новой вспышки; в ряде районов на севере Черногории ввели комендантский час.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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