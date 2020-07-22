“Иди в баню, Мишаня!” В Хабаровске прошли митинги против назначения Дегтярева и.о. губернатора

22.07.2020, 9:40, Новости дня

21 июля несколько сот человек митинговали у здания правительства Хабаровского края в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала и против назначения нового врио главы края Михаила Дегтярева, об этом сообщает проект “Сибирь.Реалии”.

Затем состоялось шествие по центру города. Полиция вела себя сдержанно, задержаний не было, митингующих не прогоняли с проезжей части.

Люди скандировали “Дегтярев, выходи!”.

Во время предыдущего митинга в колонне звучали лозунги: “Мы тебя не звали!”, “Иди в баню, Мишаня!”, “Жириновскому (лидер ЛДПР Владимир Жириновский. – “ГОРДОН”) – позор!”, сообщали “Сибирь.Реалии”. Люди предлагали Дегтяреву уехать на родину – в Самару.

На 25 июля в Хабаровске намечена новая массовая акция с требованием вернуть Фургала: ее участники выйдут в центр города, чтобы “кормить голубей”.

Дегтярев к протестующим не вышел. 22 июля он записал видео в Instagram, в котором заявил, что не собирается покидать край: “Куча задач, 10 дней край без руководителя, стопка документов, которая на столе у меня лежит, высотой метр. Ну уйду я – придет другой. Поэтому давайте временно поработаем”.

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Допис, поширений Михаил Дегтяре * в (@degtyarev_info) 21 Лип 2020 р. о 5:15 PDT

Дегтярев был депутатом Госдумы от ЛДПР, возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. 20 июля президент России Владимир Путин предложил ему место врио главы Хабаровского края. Он известен рядом экстравагантных заявлений: прогнозировал, что в 2017 году наступит “крах долларовой системы”, призывал россиян хранить сбережения в золоте и утверждал, что от долларов на холодильнике продукты становятся хуже.

Дегтярев заменил на губернаторском посту своего однопартийца Фургала, которого задержали 9 июля. Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал их отвергает. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал губернатора на два месяца.

11 июля жители Хабаровска вышли на митинг с требованием отпустить Фургала. По разным оценкам, в нем приняли участие от 30 до 60 тыс. человек. Люди скандировали: “Свободу!”, “Москва, уходи!”, “Дальний Восток – наш”, “Путина – в отставку”, “Путин – вор”, “Мы здесь власть”.

В последующие дни митинги продолжились. Правительство края напомнило демонстрантам, что любые массовые акции во время пандемии являются незаконными, однако попыток разгона митингов не было.