Заподозренного во взяточничестве вице-мэра Томска уволили

22.07.2020, 9:30, Новости дня

Мэр Томска Иван Кляйн подписал заявление об отставке по собственному желанию своего заместителя Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщил представитель горадминистрации.

В горадминистрации заявили, что Суриков «передал через адвоката заявление о своем освобождении с должности по собственному желанию», мэр заявление удовлетворил, передает РИА «Новости».

16 июля правоохранительные органы задержали заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова. Следователи СК на основании материалов УФСБ возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».

По данным следственного управления СК по Томской области, вице-мэр с 2016 по 2018 годы лично получил от некой гражданки взятку в крупном размере за покровительство. На рабочем месте и в доме чиновника прошли обыски. Кировский районный суд Томска заключил его под стражу на два месяца.



