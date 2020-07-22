 

Ученые конкретизировали теорию Дарвина: выживает самый дружелюбный

22.07.2020, 9:30, Разное

Ученые рассказали об уточнениях в теории Дарвина. Они заявляют, что выживает самый дружелюбный.
Эксперты сомневаются в формулировании Чарльза Дарвина о том, что в процессе эволюции остается в живых самый приспособленный. Специалисты из Университета Дьюка сообщили, что только дружелюбные могут преуспевать. Представители такой категории не имели физической выносливости, а выделялись общительностью.

В пример исследователи привели сравнение волков и собак. Первые стоят на грани вымирания, а вторые смогли отлично процветать, так как подружились с человеком. Исследователи уверяют, что даже растения могут быть дружественными. Отдельные их виды снабжают едой животных, а те, как ответ, способствуют распространению пыльцы. Эксперты напоминают, что основой выживания в природе значится обоюдовыгодное сотрудничество.





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