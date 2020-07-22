Жуткое дело индонезийского колдуна, который убивал женщин, чтобы выпить их слюну и стать бессмертным

22.07.2020, 9:22, Разное

Один из самых ужасных случаев серийных убийств в Индонезии был обнаружен внезапно и по большей части случайно.

Убийца по имени Ахмад Сураджи был скотоводом и жил в Медане, столице индонезийской провинции Северная Суматра. Однако это была лишь внешняя работа, деньги Сураджи зарабатывал совсем иными методами.

Сам себя он называл могущественным колдуном и шаманом, а также уверял, что изучал темные искусства и овладел множеством сверхъестественных способностей.

Позже ходили слухи, что именно колдовство и эти способности позволили Сураджи так долго не попадаться в руки полиции и практически незамеченным творить свои черные дела.

Еще в подростковом возрасте Сураджи начал воровать и грабить, и из-за этого угодил за решетку, а сидя в тюрьме, увлекся магией и колдовством. Когда он вышел на свободу, он начал покупать книги по темной магии, готовить зелья и лечить больных.

Вскоре он приобрел славу достаточно сильного знахаря и люди со всей округи стали обращаться к нему за помощью. Он якобы мог исцелять безнадежно больных, наделять некрасивых женщин красотой, а также мог вызывать дождь во время засухи.

И никто из его пациентов и соседей и даже подумать не мог, чем на самом деле занимается этот "великий знахарь".

Сам Сураджи во время следствия рассказал, что в 1986 году к нему во сне пришел его покойный отец, который якобы тоже был "великим шаманом", и пояснил ему, что для того, чтобы Сураджи стал мастером своего дела и обрел сверхспособности, он должен выпить слюну 70 молодых женщин.

Помимо сверхсил, это также наделило бы Сураджи бессмертием.

Сураджи обдумал этот сон и истолковал его как волю своего отца, но потом он столкнулся с трудностями в сборе слюны, женщины внезапно нашли подозрительным, что некий мужчина хочет, чтобы они поплевали в кружку. И тогда Сураджи решил, что будет собирать слюну насильно, а чтобы женщины не сопротивлялись, он будет их убивать.

"Мой отец дал мне во сне совет, чтобы я не шел на убийство при сборе слюны, но я подумал, что тогда у меня уйдут годы на то, чтобы собрать слюну 70-ти женщин. Поэтому я решил ускорить процесс", – рассказывал убийца на допросе.

Жертв "шаман" подыскивал среди своих клиентов. Это были молодые женщины и девушки, которые мечтали о красоте, хотели, чтобы он погадал им на будущее или передал им мудрый совет от духов. Когда Сураджи решал, что женщина подходит для его целей, он просил ее тайком ото всех придти на одно из удаленных полей тростника, которых в сельской местности было великое множество.

Когда женщина приходила в это место, Сураджи говорил ей, что ему надо окунуть ее головой в воду, чтобы магический ритуал прошел как надо. И когда женщина окунала голову в неглубокую воду, он накидывался на нее и душил руками.

Потом он выпивал слюну из ее рта, а далее забирал с ее тела все драгоценности и наличные деньги. После этого он закапывал тело в ил, головой к его дому. Так он убивал на протяжении 11 лет и ни разу не попался. Всего за это время он убил 42 женщины и девушки, в том числе несколько девочек-подростков от 11 лет.

24 апреля 1997 года молодой рикша Андреас подвозил 21-летнюю девушку по имени Деви к дому Сураджи, а через три дня кто-то случайно обнаружил мертвое тело Деви на тростниковом поле. Сураджи за 11 лет настолько потерял бдительность, что не удосужился спрятать тело Деви как полагается.

Когда статья о найденном на поле теле Деви появилась в газете, рикша Андреас тут же узнал эту девушку и пояснил полиции, что накануне пропажи подвозил ее к дому знахаря Сураджи. Полиция задержала знахаря и допросила его.

Сураджи отвечал на вопросы спокойно и уверял, что девушка вскоре после приезда покинула его дом, а потом он не знает, что с ней случилось. Однако при обыске полиция обнаружила рядом с домом Сураджи сумочку Деви и ее браслет.

Этот браслет Сураджи снял с руки Деви после убийства, подумав, что он золотой, но тот оказался подделкой и поэтому Сураджи в разочаровании выкинул браслет вместе с сумочкой за стену дома.

При повторном допросе Сураджи внезапно почти сразу же сознался в убийстве Деви, а потом рассказал, что убил кроме нее еще 41 женщину и девушку. А потом показал места, где он зарывал их тела. Все тела были найдены там, где он указал.

"Я убил 42 женщины и я не думал, что меня поймают. Я не пытался убежать от полиции, потому что я смирился со своей судьбой", – говорил Сураджи.

Когда полиция раскапывала на тростниковых полях одно тело за другим, толпы местных жителей стояли рядом и не могли поверить своим глазам. Женщины и мужчины плакали, падали в обморок, они 11 лет выращивали тростник на женских трупах и не знали об этом.

На допросе выяснилось, что третья жена Сураджи по имени Тумини нередко помогала ему избавляться от тел жертв, снимая с них одежду, чтобы тела разлагались быстрее.

27 апреля 1998 году Сураджи был признан виновным в смерти 42 человек и приговорен к смертной казни через расстрел. Его третья жена Тумини тоже изначально была приговорена к расстрелу, но потом ей дали пожизненное.