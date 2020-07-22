Кто и сколько платил за обучение на самоизоляции?

22.07.2020, 9:19, Детали

Теги: Образование, Работа

Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей ЦФО, включая Ярославскую область, и выяснила, что 52% из них прошли дополнительное обучение во время самоизоляции (по России в целом – 55%).

Большинство из них – 71% – отдали предпочтение бесплатным образовательным программам (по России в целом показатель ниже – только 74%).

Соискатели в период «коронакризиса» чаще отдавали предпочтение программам повышения квалификации или обучению смежной профессии (44%), а также обучающим курсам личностного развития (31%). Экспресс-курсы для освоения новой профессии или второе образование заинтересовало 17% опрошенных, столько же изучали иностранные языки.

Чаще других самообразованием занимались представители профессиональных сфер «Маркетинг, реклама, PR» (78%), «ИТ, интернет, телеком» (74%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (69%), «Топ-менеджмент» (68%), «Управление персоналом, тренинги» (68%). 61% опрошенных обучались самостоятельно по книгам и онлайн-лекциям, еще 43% посещали курсы и вебинары, а также участвовали в образовательных марафонах.

Что касается спроса на платное обучение, то тут наблюдалась следующая картина: 71% опрошенных жителей ЦФО прошли бесплатное обучение. Из оставшихся 35% потратили на самообразование личные средства и 4% работников помог оплатить образовательные курсы их работодатель. Треть из тех, что самостоятельно платили за обучение, потратили на это от 5 000 до 15 000 рублей, еще четверть – не более 5 000 рублей. Интересно, что 3% респондентов потратили на самообразование в изоляции свыше 100 000 рублей.

– Бесплатные курсы ожидаемо оказались наиболее популярными и у удаленных сотрудников, и у тех, кто продолжал трудиться на рабочих местах, и у безработных. Важно, что таких вариантов для обучения в пандемию стало довольно много, например, появился проект «Интернет-Колледж» от компании SkillFactory при поддержке Вконтакте и hh.ru, где все желающие совершенно бесплатно могут обучиться основам цифровых профессий – верстальщик, SMM-менеджер, менеджер по продажам, копирайтер, веб-дизайнер, – рассказывает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru Север ЦФО.

Основными целями обучения соискателей в период пандемии были личностный рост, расширение существующих и формирование новых компетенций в меняющихся реалиях рынка. 34% опрошенных отметили, что никаких особых ожиданий относительно прошедшего обучения у них нет – для них это, прежде всего, инвестиция в собственное развитие. Еще 33% респондентов рассчитывают на увеличение дохода, 27% опрошенных – на смену места работы, а 7% надеются, что дополнительное образование может поспособствовать их переезду в другую страну.