Софья Кругликова всю жизнь боролась с алкоголизмом Ефремова

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22.07.2020, 9:10, Разное

Софья Кругликова, жена известного актера Михаила Ефремова, всю супружескую жизнь пыталась спасти мужа от алкоголя, что в конечном итоге обернулось трагедией. Друг семьи рассказал, что первое время Ефремов даже вел здоровый образ жизни и ходил в храм, но, в конечном итоге, у всех опустились руки.
Кругликова была вынуждена обратиться к семейному врачу за помощью. В первое время это помогало. А друзья Ефремова говорили, что он боялся пить в присутствии супруги. Вскоре этот страх прошел, а страсть к алкоголю усилилась в двое. Его оправданием было то, что таким образом он снимает стресс от тяжелой работы.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого погиб. В то время Софья Кругликова и трое их детей находились в загородном доме, надежда у жены тогда исчезла вовсе, рассказал друг семьи.

Прокуратура выдвинула обвинение в сторону актера, теперь ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет. На данный момент Ефремов под домашним арестом.





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