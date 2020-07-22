Софья Кругликова всю жизнь боролась с алкоголизмом Ефремова

22.07.2020, 9:10, Разное

Софья Кругликова, жена известного актера Михаила Ефремова, всю супружескую жизнь пыталась спасти мужа от алкоголя, что в конечном итоге обернулось трагедией. Друг семьи рассказал, что первое время Ефремов даже вел здоровый образ жизни и ходил в храм, но, в конечном итоге, у всех опустились руки.

Кругликова была вынуждена обратиться к семейному врачу за помощью. В первое время это помогало. А друзья Ефремова говорили, что он боялся пить в присутствии супруги. Вскоре этот страх прошел, а страсть к алкоголю усилилась в двое. Его оправданием было то, что таким образом он снимает стресс от тяжелой работы.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого погиб. В то время Софья Кругликова и трое их детей находились в загородном доме, надежда у жены тогда исчезла вовсе, рассказал друг семьи.

Прокуратура выдвинула обвинение в сторону актера, теперь ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет. На данный момент Ефремов под домашним арестом.