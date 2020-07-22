Зеленский рассказал о разговоре с «луцким захватчиком»

22.07.2020, 9:08, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал с мужчиной, захватившим 13 заложников в автобусе в Луцке, около 10 минут, и рассказал, почему от штурма было решено отказаться.

«Мы с ним говорили 7-10 минут. Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких наших людей. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит трех человек и я после этого запишу видео. После того как видео выйдет в соцсети, он через полчаса выпускает всех людей. Примерно так и произошло: 30-40 минут, и он отпустил заложников… Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то… я с такими принципами живу, жил и буду жить», – передает РИА «Новости» слова Зеленского.

Президента Украины предупредили, что злоумышленник говорит со всеми не больше 10-15 секунд. «Сначала надо было оценить его требования, оценить, насколько он адекватный человек. Параллельно мы имели перерывы во встрече с президентом Швейцарии, она все понимала. Мы держали под контролем все, что происходит, потому что были действительно немного непонятные требования, из-за чего это происходит – надо было понять. Затем появилась еще информация о минировании не только этого автобуса, а что в Луцке есть еще такие места», – отметил он.

По его словам, в течение девяти часов с захватившим заложников разговаривали все, от психологов до переговорщиков, но он хотел только выполнения своих требований.

«Предлагали сразу сделать спецоперацию, которая мы с вами не знаем, чем бы закончилась. То есть это был бы штурм быстрый, я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди, кто-то может погибнуть, какое-то количество, и это очень опасно», – сообщил Зеленский.

Тем временем национальная полиция Украины усилила меры безопасности в девяти регионах страны.

«Для обеспечения безопасности граждан руководство Национальной полиции Украины приняло решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей. Меры осуществляются с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, не допустить дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предупреждению террористических проявлений», – говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

По данным пресс-службы, правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставили мобильные посты.

Как отмечается, полицейские проверяют документы у подозрительных лиц и проводят поверхностный осмотр, проверяют с целью выявления взрывных устройств те транспортные средства, которые не используются владельцами длительное время, обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах.

Ранее сообщалось, что в Луцке мужчина захватил заложников в автобусе, потребовав от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать видеозаявления с заявлением, что они – террористы в законе. Позже выяснилась личность луцкого террориста.

Напомним, Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм о проблеме жестокого обращения человека с животными «Земляне». Позднее видеообращение было удалено.

Решение Зеленского выполнить требование террориста получило разные оценки. Так, телеведущий и журналист Владимир Соловьев заявил, что Зеленский совершил грубейшую ошибку и «открыл врата ада». Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов считает, что президент Украины «принял необычное, смелое решение и спас людей». А журналист и блогер Максим Кононенко напомнил, что «однажды Черномырдин принял такое же решение».

«В перспективе убило в разы больше людей. В том числе и 300 детей в прямом эфире», – сообщил он.



