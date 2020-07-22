В ОАК задумались над разработкой увеличенной версии SSJ-100

22.07.2020, 8:53, Новости дня

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщают СМИ.

Источники сообщили, что в данный момент изучаются различные варианты размерности самолета: на 115, 120, 125, 130 и 140 мест в одноклассной компоновке, пишут «Ведомости».

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского по заказу ОАК моделирует технические показатели лайнера и его поведение при увеличении вместимости до разного количества кресел.

Отмечается, что старт проекта по разработке увеличенной версии SSJ-100 возможен только после того, как ОАК создаст самолет SSJ-100 new – это модернизированный лайнер нынешней размерности, состоящий по максимуму из российских компонентов. Поставки SSJ-100 new должны начаться в 2023 году.

Ранее в компании «Гражданские самолеты Сухого» сообщили, что окончательное решение о создании укороченной версии самолета SSJ-100 на 75 мест пока нет, оно будет принято исходя из наличия твердых заказов на самолет.

После, в феврале 2020 года, сообщалось, что самолет SSJ-New, предполагающий модификацию SSJ-100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем, может получить российскую систему охлаждения воздуха.