В Google Play засветился планшет Samsung Galaxy Tab A7

22.07.2020, 8:53, Разное

Вскоре на рынок выйдет новый планшет от компании Samsung. Galaxy Tab A7 засветился на Google Play, технические характеристики устройства описаны во всех подробностях.

Очередная модификация Galaxy Tab A7 от Samsung станет доступным, но технологичным гаджетом. Планшетный компьютер 2020 модельного года оснащен дисплеем диагональю в 10,4 дюймов. При этом его разрешение составляет 2000 × 1200 точек при пиксельной плотности 240 точек (PPI).

Работает устройство на бюджетной процессорной плате Snapdragon 662 с восемью ядрами Kryo 260. Их частота равна 2 гигагерцам, дополняет модуль чип графического ускорителя Adreno с индексом 610. Оперативная память девайса составляет 3 гигабайта, основная память будет предоставлена в двух вариантах – на 32 и 64 гигабайта.

Есть в аппарате и фото- видео-камера, ее разработчики южнокорейского IT-гиганта вынесли на заднюю панель корпуса.

Кроме того, на выбор покупателя предлагается две версии коммуникаций, с поддержкой 4G LTE и без нее. Также в описании присутствует контроллер Bluetooth версии 5.0 для беспроводной связи.

Аккумуляторная батарея мощностью 7040 мАч поддерживает 7,5-ваттную подзарядку. Работать обновленный Galaxy Tab A7 будет на десятом поколении операционной системы Android. Судя по имеющимся данным, планшет прошел ряд процедур по сертификации, следовательно, уже скоро он может появиться на полках магазинов.