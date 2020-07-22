 

Назван российский регион с самым высоким уровнем алкоголизма – это Чукотка

22.07.2020, 8:48, Новости дня

Регионом с самым высоким уровнем алкоголизма в 2019 году стала Чукотка, сообщили в Минздраве.

Под алкоголизмом имеются в виду психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением алкоголя, включая синдром зависимости от алкоголя. На Чукотке зафиксировали 275,9 новых случая диагностики таких расстройств на 100 тыс. населения.

На втором месте оказался Ненецкий АО (141,5 случая),  на третьем – Пензенская область (123,5 случаев). Далее следуют Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области.

Меньше всего новых случаев алкоголизма зафиксировали в Ингушетии (0,4), Чечне (2,1), Дагестане (10,1), Краснодарском крае (13) и Санкт-Петербурге (13,7).

В целом за прошлый год в стране общее количество пациентов, впервые вставших на учет с такими проблемами составило 70,9 тыс. человек, что на 5 тыс. меньше показателя 2018 года.

Напомним, в декабре были названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у жителей.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / Церемонию вручения “Оскаров” в 2021 году перенесли

11.05 / В Польше задержаны 4 гражданина Таджикистана, подозреваемые в вербовке боевиков

31.05 / Бутусов о похищении украинского военного на Чонгаре: Часовой на передовом посту был без оружия

12.06 / Кулеба призвал Европу усилить санкции против России

25.05 / Минобороны отсудило у РКК «Энергия» 52 млн руб неустойки

22.06 / Бывший депутат открыл огонь по подплывшей к его даче лодке с людьми

30.06 / Главврач Коммунарки предположил, кто выбросил медкарты умерших пациентов

14.06 / France 3 – сыр может стать новым помощником в борьбе с коронавирусом

21.05 / Опубликован предварительный график ЕГЭ

19.07 / Нетаниягу раскритиковал демонстрантов за использование флага ООП на протестах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска