В девяти областях Украины усиливают меры безопасности

22.07.2020, 8:31, Новости дня

В девяти областях Украины правоохранители усиливают меры безопасности. Об этом Министерство внутренних дел проинформировало 21 июля в Facebook.

“Для обеспечения безопасности граждан руководство Национальной полиции Украины приняло решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей”, – говорится в сообщении.

В ведомстве, в частности, отметили, что на въездах и выездах из областных центров выставлены мобильные посты, на которых “полицейские осуществляют такие превентивные меры, как проверка документов у подозрительных лиц и проведение поверхностного осмотра, проверка с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время”.

Нацполіція посилює заходи безпеки у дев’яти регіонах державиЗадля забезпечення безпеки громадян керівництво… Posted by МВС України on Teisipäev, 21. juuli 2020

В эфире телеканала “112 Украина” спикер МВД Артем Шевченко объяснил, что такие меры являются следствием произошедшего 21 июля в Луцке захвата заложников.

“Безусловно, это превентивная мера, связанная с этим чрезвычайным случаем, квалифицированным по статье 258 Уголовно-процессуального кодекса, террористические акты, [статье] 147, захват заложников. Для того, чтобы с превентивно-профилактической целью обезопасить, такое усиление является совершенно естественным”, – объяснил он.

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался. Никто из заложников не пострадал.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по ст. 258 (теракт).

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что Кривош дважды судим, около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм. Департамент уголовного розыска МВД сообщал, что Кривош проходил лечение в психиатрической больнице, однако Аваков позже опроверг эту информацию.

“ГОРДОН” следил за событиями в Луцке в режиме онлайн.