“Говорили семь – десять минут, договорились”. Зеленский рассказал о переговорах с луцким террористом

22.07.2020, 8:31, Новости дня

Телефонный разговор захватившего автобус с заложниками в Луцке Максима Кривоша с президентом Украины Владимиром Зеленским длился до 10 минут. Об этом сообщил глава государства, информирует “Украинская правда”.

“Меня предупредили, что он говорит со всеми 10–15 секунд. Немного больше он разговаривал с журналистом. А потом бросает трубку. Не хочет продолжать. Хочет, чтобы были выполнены все его требования. Мы с ним говорили семь – десять минут. Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких наших людей. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого не существует, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит три человека, и я после этого запишу видео”, – сказал Зеленский.

Он отметил, что Кривош должен был через полчаса после появления видео в соцсетях выпустить всех людей.

“Примерно так и произошло. 30–40 минут, и он отпустил заложников”, – подчеркнул глава государства.

По его словам, с захватившим заложников мужчиной общались разные люди, “от психологов до переговорщиков”.

“Человек хотел только одного… чтобы выполнены были его требования. Предлагали сразу сделать спецоперацию, которая мы с вами не знаем чем бы закончилась. То есть это был бы штурм, быстрый, я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди, кто-то может погибнуть, какое-то количество, и это очень опасно. Поэтому мы посоветовались, я захотел проговорить с этим человеком по телефону и попробовать использовать возможность [договориться], чтобы он отпустил людей. Я попытался”, – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что жизнь для него – самая главная ценность.

“Имеем результат. Результат – все живы. Мы не боремся за рейтинги. Мы боремся за жизнь”, – отметил глава государства.

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался. Никто из заложников не пострадал.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по ст. 258 (теракт).

К вечеру Зеленский опубликовал видео, на котором рекомендует смотреть фильм “Земляне”. После освобождения заложников президент удалил этот ролик.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что Кривош дважды судим, около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм. Департамент уголовного розыска МВД сообщал, что Кривош проходил лечение в психиатрической больнице, однако Аваков позже опроверг эту информацию.

“ГОРДОН” следил за событиями в Луцке в режиме онлайн.