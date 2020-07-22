Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии»

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22.07.2020, 8:30, Новости дня

Египетские ученые раскрыли тайну «мумии кричащей женщины» из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахари, информирует Ahram Online.

По словам одного из авторов исследования, египтолога Захи Хавасса, результаты компьютерной томографии показали, что женщина умерла от сердечного приступа, а к внезапной смерти привел тяжелый атеросклероз коронарных артерий. По мнению исследователей, в процессе бальзамирования было сохранено положение тела женщины, в котором она находилась в момент смерти.

«Положении тела с согнутыми и скрещенными ногами, с повернутой вправо головой и отвисшей челюстью. Мы предполагаем, что тело могло быть обнаружено не раньше, чем через несколько часов после смерти», – передает РИА «Новости» слова Хавасса.

«Мумию кричащей женщины» обнаружили в 1881 году близ города Луксор в усыпальнице среди 40 мумий членов царской династии. Личность женщины все еще вызывает споры среди ученых.

Напомним, в январе ученые воспроизвели голос трехтысячелетней мумии.





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