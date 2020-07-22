Новейший штурмовой вертолет Ми-8АМТШ-ВН приступил к летным испытаниям

22.07.2020, 8:16, Новости дня

Новейший транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН приступил к летным испытаниям, сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский.

«Строительство вертолетов идет параллельно с проведением ОКР. Национальный центр вертолетостроения уже приступил к полетам. Идет активная работа по новому локатору с тем, чтобы к осени поставить его на серию», – передает РИА «Новости» слова Богинского.

В свою очередь индустриальный директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков заявил, что технический облик Ми-8АМТШ-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных военных конфликтах.

В частности, высотные двигатели увеличенной мощности, новая несущая система, расширенный состав вооружения, усиленная защита и другие особенности модернизированного вертолета повышают боевые возможности машины и позволяет использовать ее для спецопераций в самых сложных условиях.

«Первый этап испытаний планируется завершить в ноябре. В дальнейшем к полетам подключатся еще две машины данного типа», – сказал Сердюков.

На вертолете Ми-8АМТШ-ВН установлен обновленный состав вооружения. Главной особенностью стало применение на фермах спецподвески двух курсовых пулеметов калибра 12,7 миллиметра. Модернизированный вертолет также оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием. Для повышения боевой живучести применен принцип комбинации «стеклянной кабины» и надежных аналоговых приборов.

Машина оснащена цифровым автопилотом, повышена эффективность применения в ночных условиях. Есть гиростабилизированная оптико-электронная система, поисковой прожектор с инфракрасным излучателем, двухдиапазонное светотехническое оборудование. Вертолет адаптирован под применение очков ночного видения.

Ми-8АМТШ-ВН оснащается комплексом обороны ЛСЗ-8ВН, который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, ставит помехи головкам их наведения и выбрасывает ложные тепловые цели. Кабина экипажа и основные агрегаты вертолета защищены новой броней из титанового сплава. Для защиты личного состава пол грузовой кабины, а также борта вертолета до уровня иллюминаторов закрыты съемной облегченной кевларовой броней.