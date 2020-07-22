Мнение: Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

22.07.2020, 8:16, Разное

Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участиями девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами.

Общеизвестно, что США – страна с до зубов вооруженным населением, потому убийства там достаточно часты. Их чуть меньше, чем в РФ (пять на 100 тысяч жителей против шести), но в 5-10 раз больше, чем в Западной Европе. Однако есть категория граждан, на жизни которых, вопреки голливудским фильмам, в Америке покушаются крайне редко – это федеральные судьи.

Со времен Гарри Трумэна было убито только четверо из них, а последний раз подобное произошло более 30 лет назад. Это легко объяснимо: дело даже не в том, что таких людей хорошо охраняют, а в том, что подобное покушение будет очень дорого стоить – всей жизни, проведенной в тюрьме, а в штатах, где смертная казнь не отменена, еще дороже.

Другими словами, чтобы поднять оружие на федерального судью, нужно быть либо психом, либо человеком, которому нечего терять, либо тем, кто, наоборот, рискует потерять слишком многое.

Несколько дней назад такой человек постучался в дверь дома судьи Эстер Салас в штате Нью-Джерси, переодевшись сотрудником службы доставки. Несколько минут спустя сын Салас был убит, муж тяжело ранен, а сама судья спаслась потому, что в момент нападения находилась в подвале.

Несмотря на то, что все это происходило днем, убийце удалось скрыться. Но вскоре ФБР установила личность основного подозреваемого – Роя Дена Холландера. Человек он по-своему известный – периодически участвовал в телешоу с позиций антифеминиста и «общественного защитника мужчин». Какие претензии у него были к судье, неизвестно, а выяснить это будет не так-то просто.

Тело Холландера было найдено в отдаленном районе к северу от Нью-Йорка. Официальная версия причин его смерти – самоубийство.

Версия с психопатом-одиночкой, разумеется, имеет право на существование. Но есть еще одно обстоятельство, которое превращает всю эту историю в сплошной поток конспирологии – Салас занималась делом финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, который, согласно не менее официальной версии, покончил жизнь самоубийством, дожидаясь суда в своей камере.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом деле, нанесшим ни с чем не сравнимый удар по репутации американской политической элиты и британской монархии. Вспомним главное.

Светский лев и миллионер Эпштейн распоряжался активами всемирно известных брендов и олицетворял собой показное богатство – самая большая резиденция на Манхэттене, перелеты на частных самолетах, регулярные вечеринки на отдаленных островах, дружба со «сливками общества». Он был одним из видных спонсоров Демократической партии, за что его осыпали благодарностями ее первые лица, будто не замечая одной странной особенности финансиста – он предпочитал общаться с очень юными девушками.

В 2005 году часть правды вскрылась – Эпштейна обвинили в связях с несовершеннолетними и в склонении их к сексу. Однако миллионер выкрутился – пошел за сделку со следствием и отсидел чуть больше года в обмен на прощение по всем возможным эпизодам и выплату компенсации трем десяткам жертв по гражданским искам.

Прокурора, который согласился на сделку, звали Александр Акоста. В 2019-м, когда он был министром труда в администрации Трампа, эта сделка его «догнала» – на фоне нового скандала, связанного с Эпштейном, он вынужден был уйти в отставку, а соглашение с педофилом было признанно незаконным, поскольку жертвы о нем ничего не знали.

К этому моменту дело Эпштейна было уже совсем не таким, каким представлялось изначально. Любитель секса с несовершеннолетними «дорос» до матерого сутенера, поставлявшего «живой товар» в рамках лоббистской деятельности. Вечеринки, люксы, острова, малолетние проститутки – все это оказалось не только отдыхом нувориша, но и его бизнесом. Взятками за выгодные контракты и специфические услуги.

Какое количество бизнесменов и высокопоставленных политиков были вовлечены в эти оргии, знал только сам Эпштейн, но у него не было недостатка в богатых и влиятельных друзьях. В их числе, к примеру, экс-президент США Билл Клинтон, регулярно пользовавшийся самолетом Эпштейна и однажды замеченный на одном из двух его островов, использовавшихся для встреч с подростками.

Две жертвы дали показания непосредственно на принца Эндрю – младшего сына Елизаветы II, который теперь путается в своих воспоминаниях и отказывается сотрудничать со следствием (но при этом врет, что идет американским прокурорам навстречу).

Обоснованного обвинения этих двоих достаточно, чтобы потрясти политические основы англосаксонского мира.

Но ими список близких друзей Эпштейна не ограничивается – в нем и экс-премьер Израиля Эхуд Барак, и экс-премьер Великобритании Тони Блэр, и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед (самый влиятельный в мире саудит после своего 84-летнего отца-короля), и даже Дональд Трамп.

Правда, дружба с последним пришлась на период, когда влиятельность девелопера Трампа клинтоновской в подметки не годилась. После первого же дела против Эпштейна нынешний президент прекратил с ним всякое общение, но еще до того был в числе тех, кто публично обращал внимание на любовь финансиста к молоденьким. Ненавидящие Трампа медиа это не колышет, поэтому документальный сериал «Развратный богатей Джеффри Эпштейн» местами смонтирован в духе пропагандисткого ролика – откровения жертв даются на фоне фотографий Эпштейна именно с Трампом, а не Клинтоном или Эндрю.

Как бы там ни было, Эпштейн мертв, а в том, что он ушел из жизни по собственной воле, есть обоснованные сомнения. И каждому в США (даже если сам он никогда в этом не признается) понятно, что в молчании педофила в большей степени заинтересована оппозиционная Трампу Демократическая партия и – особенно – чета Клинтонов, вокруг которой образовался уже полноценный некрополь из людей, погибших при подозрительных обстоятельствах.

Сейчас дело сверхвлиятельного педофила закрыто, но остаются дела о мошенничестве – несовершеннолетние девушки, как сказано выше, были частью грязных сделок. Одно из них касается крупнейшего финансового конгломерата Германии – Дойче банка, который Эпштейн использовал для отмывки денег, благодаря своим связям в его руководстве.

Благодарил ли он эти свои «связи» так, как привык – оргиями с несовершеннолетними на отдаленных островах, не известно. Но известно, что федеральная судья Эстер Салас, чудом избежавшая смерти, занималась именно этим делом.

При этом именно сейчас скандал вокруг Эпштейна и его влиятельных друзей получил второе дыхание. В начале июля была арестована Гилейн Максвелл дочь медиамагната, близкая подруга и, как предполагается, подельница Эпштейна. Она не верит в то, что скандальный финансист сам свел счеты с жизнью. И является тем единственным человеком, кто способен пролить свет на участников педофильских оргий.

Если, конечно, доживет до суда, а не будет найдена мертвой, после чего мир в который уже раз услышит официальную версию «самоубийство».