Военнослужащий США скончался в Сирии

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22.07.2020, 6:53, Новости дня

Военнослужащий США умер 21 июля в Сирии, говорится на сайте группы операции «Непоколебимая решимость».

«Военнослужащий совместной объединенной оперативной группы операции «Непоколебимая решимость» умер 21 июля в Сирии. Предварительные отчеты указывают на то, что происшествие произошло не из-за контакта с противником», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Имя и обстоятельства смерти не уточняются, идет расследование.

Напомним, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что его страна пока не рассматривает вывод своих войск из Сирии.





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