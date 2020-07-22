Военнослужащий США скончался в Сирии
22.07.2020, 6:53, Новости дня
Военнослужащий США умер 21 июля в Сирии, говорится на сайте группы операции «Непоколебимая решимость».
«Военнослужащий совместной объединенной оперативной группы операции «Непоколебимая решимость» умер 21 июля в Сирии. Предварительные отчеты указывают на то, что происшествие произошло не из-за контакта с противником», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Имя и обстоятельства смерти не уточняются, идет расследование.
Напомним, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что его страна пока не рассматривает вывод своих войск из Сирии.
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