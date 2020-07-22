В NASA знают о приближении к Земле гигантского астероида, но молчат об этом?

22.07.2020, 6:52, Разное

В Сети появилась информация, касающаяся приближения к Земле гигантского астероида. Источником стал израильской канал Israeli News Live, который сообщил, что военные США в курсе приближающегося астероида.

О приближении к Земле крупного объекта NASA стало известно еще в апреле 2020 года, однако общественности данная информация стала известна лишь в июне месяце. Почему это произошло, ученые не объясняют.

Только сейчас выясняется, что в апреле наша планета прошла сквозь огромное облако космического мусора. Если обычно такие объекты притягивал к себе Юпитер, то на этот раз в дело «вмешался» парад планет. Ученые NASA сообщили, что астероид должен был упасть на Землю еще в апреле, но этого не произошло, и теперь его столкновение ожидается в сентябре.

Некоторые исследователи увидели определенную связь между ожидаемым временем столкновения астероида с нашей планетой и пандемией коронавируса. В первый раз столкновение ожидалось в апреле, когда пришла первая волна коронавирусной инфекции, а вторая волна по расчетам экспертов совпадает со временем очередного сближения Земли с астероидом в сентябре. Довольно странное совпадение, не правда ли?

Ученые NASA заявили, что в апреле астероид все же упал на Землю, однако его массы хватило только на то, чтобы вызвать пылевую бурю над Атлантикой.

Стоит отметить, что известный израильский канал не занимается публикацией фейковой информации и является серьезным авторитетным изданием, вызывающим доверие. Тогда к чему же все эти разговоры? Канал также сообщил, что ученым NASA известна какая-то важная информация, касающаяся приближения к Земле внеземных объектов, но скрывает ее от общественности.

Вероятно, стоит дождаться от ученых официального сообщения, проясняющего ситуацию. Если это случится, то оно станет уже третьим выступлением представителей NASA. Первый раз это произошло в ожидании якобы надвигающегося конца света 21 декабря 2012 года. Второй раз это произошло в сентябре 2017 года, когда руководство американского агентства через прессу обратилось к общественности с опровержением слухов о приближающемся астероиде.