В СССР люди писали в Академию Наук о чертовщине в их жизни и получали ответ «Такого не существует»

22.07.2020, 6:46, Разное

В Советское время ученые яростно отрицали существование паранормальных явлений и аномалий. И уж тем более они не признавали тот факт, что на территории их страны могла происходить настоящая чертовщина.

Однако, как бы они все это не отрицали, очевидцев не обманешь.

Сайт "Удивительное" недавно опубликовал три такие истории, которые были присланы в Академию Наук СССР и ранее не публиковались в сети, так как все это время хранились в архивах.

Черт сушит золото на хвосте

Автор этой истории Георгий Владимирович Козлов из Москвы. Он отправил это письмо в АН СССР ещё в 1978 году, но никакого объяснения в ответ так и не получил.

«В сентябре месяце я отправился с несколькими своими друзьями в деревню к матушке. Жила она в деревне Лобановке Чириковского района, что в Могилевской области. Помощь наша понадобилась по делам хозяйским, вот и взял я с собой товарищей.

Поздним вечером мы решили выйти с ребятами на улицу перекурить перед сном. Тогда-то мы и увидели Нечто, из-за которого и пишу вам в Академию Наук. Оно было точно в форме диска, идеально круглое.

Мы так и не разобрали, крутилось ли оно или просто зависло в воздухе. Затем этот летающий объект начал резко маневрировать из стороны в сторону, оставляя за собой небольшой след. Было ощущение, что у летательного аппарата был хвост.

Кто-то из наших тогда сказал: «Черт сушит золото на хвосте». Эти слова до сих пор не уходят из моей головы. Мы подумали, что это какой-то корабль пришельцев. Но бояться не стали.

Ближе к земле аппарат не приближался, и мы чувствовали себя в безопасности. Затем Чертов корабль сделал ещё несколько витков вокруг дома моей матушки и улетел прочь.

На следующий день мы пошли расспрашивать соседей, кто ещё видел эту летающую аномалию. Но абсолютно все посмотрели на нас, как на придурков и сказали, чтобы мы не рассказывали им чепуху».

Нежить на чердаке

Прислал в АН СССР в 1981 году Лотырев Евгений Афанасиевич. Ответ от ученых также не был дан.

«Эта история произошла со мной в детстве. В 1950 году мы переехали жить в бабушкин дом после того, как она умерла. Родители были люди работящие, так что они очень много времени проводили на работе, ведь в то время все хорошие люди были заняты тем, как бы поскорее отстроить страну из руин, что остались после войны.

Уже в 6 лет я это прекрасно понимал, так что на маму с папой даже не смел обижаться. Тем более, с переездом у меня появился целый дом для новых исследований.

И вот, в августе месяце, когда родителей не было дома, я решил проверить, что же находится на чердаке бабушкиного дома. Долгое время я боялся туда залазить, но в этот день я был полон уверенности в собственных силах.

Когда же я оказался уже возле дверей чердака, то услышал голоса. Однако так и не смог разобрать ни единого слова из того, что говорили эти «люди». Тогда я собрал волю в кулак и открыл дверь, чтобы увидеть происходящее своими глазами.

На чердаке стояло 3 существа и о чём-то беседовали. Но когда я открыл дверь, то они тут же развернулись ко мне и стали быстро идти в мою сторону.

Перед тем, как покатиться с лестницы от страха, я успел заметить, что у них вместо ног были копыта, ростом они были гораздо выше, чем мои мама с папой, а вместо носа у них были носы, напоминающие свинячьи.

После этого я побежал в свою комнату, залез под одеяло и стал ждать родителей. Больше я никогда не залазил на чердак.

С тех пор я так никому и не рассказывал эту историю. И вот, после того, как мой товарищ написал в Академию Наук собственную паранормальную историю, я тоже решил написать вам. Надеюсь, вы мне тоже ответите через две недели, как и моему товарищу. Очень жду объяснения происходящего от знающих людей.»

Полтергейст прогнали с помощью ритуала

Пишет Покровская Анна Федоровна в Академию Наук СССР в 1982 году. В ответ на это письмо ученые АН прислали ей такой ответ: «Никакого полтергейста не существует. Поищите вещи у соседей».

«Несколько лет назад с моей семьёй произошла очень странная история. Мы только переехали из города в село Спинка Жуковского района. Находится оно в Брянской области. Переехали мы из столицы области Брянска. Переехали в село мы из-за моей работы. Мужу также удалось найти рабочее место в Спинке по своему профилю.

Мы договорились с нашими старыми знакомыми об обмене дома на большую трёхкомнатную квартиру практически в центре города. Через несколько недель мы организовали переезд. После того, как мы занесли в наш новый дом последнюю коробку, мы решили отпраздновать это событие и прошлись в центр села. Конечно же, перед уходом мы тщательно проверили, чтобы все окна и двери были закрыты.

Вот тут и начали происходить очень странные вещи. Когда мы пришли домой, то нашли пропажу одной коробки. Она была с книгами.

Мы очень удивились. Дело в том, что у нашего дома был всего один сосед и это был наш старый друг семьи. Хозяева дома в этот же момент обустраивали свою новую квартиру. И, что самое главное, все двери и окна были заперты.

Тогда мы прошлись с мужем по челу и расспросили людей, не видели ли кто человека с коробкой. Но никто ничего подобного не заметил.

Тогда мы с мужем решили сменить замки и проверить, повториться ли кража. И вот, буквально на следующее же утро из дома пропала ещё одна коробка. На этот раз с фотографиями и детскими вещами. При этом окна и двери были в полном порядке.

Так продолжалось несколько дней. Каждое утро у нас пропадала коробка. На последний день нам стало настолько страшно, что муж решил забить гвоздями все окна и двери изнутри. Каково же было наше удивление, когда на следующий день из дома пропала целая кровать! Но при этом все доски, которыми был забит дом, остались на месте.

Мы поговорили об этом с нашим соседом, и он посоветовал провести в лесу специальный ритуал, который поможет изгнать нечистую силу. И наконец-то, после проведения этого ритуала, в выполнении которого нам помог всё тот же сосед, пропажи из дома прекратились.

Буду рада, если академики смогут дать внятный ответ, почему с нашей семьёй произошло такое странное событие. Сама я не верила раньше в паранормальные силы. Но как же тут не начать верить в них?»

Источник: udivitelnoe.temaretik.com