 

Эрдоган: Турция останется в Сирии до тех пор, пока сирийцы не станут «свободными»

22.07.2020, 6:46, Разное

Дата: Июль 21, 2020

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска останутся в соседней Сирии, где страна провела несколько военных операций с 2016 года, до тех пор, пока сирийцы не смогут жить в свободе и безопасности.

«Пока сирийский народ не станет свободным, мирным и безопасным, мы останемся в этой стране», — сказал он.

В Сирии Анкара делает упор на вооруженные силы, противостоящие правительству президента Сирии Башара Асада, включая джихадистские группировки.

Эрдоган также заявил, что Анкара считает недействительными итоги парламентских выборов в Сирии.

«Несколько дней назад в Сирии прошли выборы. Точнее, это были псевдовыборы. И где реакция на них от стран, называющих себя поборниками демократии? Турция вынуждена заступиться за притесненных в Сирии и выразить протест», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.





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