Новое видео показывает как российские военные преследуют американский конвой в Сирии. И это не первый раз

JEFF SCHOGOL JUL 20, 2020

Американские и российские военные в северо-восточной Сирии, похоже, все чаще сталкиваются в необъявленной дорожной войне, которая в значительной степени ускользнула от внимания остального мира.

«Стычки происходят по несколько раз в месяц и до настоящего времени разрешались без обострения», – сказал полковник армии Майлс Кэггинс, представитель возглавляемой США военной коалиции в Сирии и Ираке.

Совсем недавно в Твиттере появилось видео, показывающее столкновение между патрулями – экипажами американских M-ATV и российских бронемашин в Аль-Хасаке, Сирия, в ходе которого российский командир, как сообщается, отчитал военнослужащего США за следование за российскими военными машинами.

Бретт МакГурк, бывший посланник США в международной коалиции, которая борется с ИГИЛ, выложил 18 июля в Твиттере видео с инцидентом. Когда оно было снято, неясно.

«Трамп играет в гольф, в то время как американские войска в Сирии теперь ежедневно сталкиваются с русскими благодаря его поспешному решению уступить 2/3 некогда стабильной территории Путину и Эрдогану Г-н Президент: поднимите трубку и скажите Путину, чтобы он прекратил преследование наших войск».

— Brett McGurk (@brett_mcgurk) July 18, 2020