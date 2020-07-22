Новое видео показывает как российские военные преследуют американский конвой в Сирии. И это не первый раз

22.07.2020, 6:46, Разное

JEFF SCHOGOL JUL 20, 2020

Американские и российские военные в северо-восточной Сирии, похоже, все чаще сталкиваются в необъявленной дорожной войне, которая в значительной степени ускользнула от внимания остального мира.

«Стычки происходят по несколько раз в месяц и до настоящего времени разрешались без обострения», – сказал полковник армии Майлс Кэггинс, представитель возглавляемой США военной коалиции в Сирии и Ираке.

Совсем недавно в Твиттере появилось видео, показывающее столкновение между патрулями – экипажами американских M-ATV и российских бронемашин в Аль-Хасаке, Сирия, в ходе которого российский командир, как сообщается, отчитал военнослужащего США за следование за российскими военными машинами.

Бретт МакГурк, бывший посланник США в международной коалиции, которая борется с ИГИЛ, выложил 18 июля в Твиттере видео с инцидентом. Когда оно было снято, неясно.

Brett McGurk

@brett_mcgurk

«Трамп играет в гольф, в то время как американские войска в Сирии теперь ежедневно сталкиваются с русскими благодаря его поспешному решению уступить 2/3 некогда стабильной территории Путину и Эрдогану Г-н Президент: поднимите трубку и скажите Путину, чтобы он прекратил преследование наших войск».

Trump plays golf as US forces in Syria now on a daily basis confront Russians thanks to his impetuous decision to abandon 2/3 of once-stable ground to Putin and Erdogan. Mr. President: Pick up the phone and tell Putin to stop harassing our troops.👇pic.twitter.com/hzukdWzVKl — Brett McGurk (@brett_mcgurk) July 18, 2020

Tweets by ruslantrad

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5:17 PM · Jul 18, 2020

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«Трамп играет в гольф, в то время как американские войска в Сирии теперь ежедневно сталкиваются с русскими благодаря его поспешному решению уступить 2/3 некогда стабильной территории Путину и Эрдогану», – написал МакГурк в Твиттере. “Г-н Президент: Поднимите трубку и скажите Путину, чтобы он прекратил преследование наших войск».

На видео показан американский M-ATV, следующий за двумя бронемашинами под российским флагом. Затем оно резко обрывается, далее показывая два американских M-ATV и белый пикап на обочине дороги. Слышен человек, говорящий по-русски по радио, а затем перед американскими машинами появляется еще одна русская бронемашина, указывая на то, что конвой может быть заблокирован для движения вперед.

Затем две русские машины – возможно, те же, что и в предыдущем видеоролике – появляются и подъезжают к колонне США. Видео заканчивается тем, что мужчина в белой рубашке, бронежилете и шлеме разговаривает с американским военнослужащим.

Репортер CNN Бианна Голодрыга, которая говорит по-русски, перевела обмен, когда она повторно выкладывала видео в Твиттере.

«Невероятно, осмелевший русский офицер приказывает американскому солдату «донести до своего генерала, что РФ настоятельно просит прекратить преследовать их» , – написала Голодрыга в Твиттере.

Генерал армии Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов (слева), встречается с начальником Генерального штаба РФ генералом Валерием Герасимовым в Берне, Швейцария, 18 декабря 2019 года. (Photo By: Army Sgt. 1st Class Chuck Burden, DOD)

Соединенные Штаты, в настоящее время, в рамках войны против ИГИЛ, имеют около 600 военнослужащих на северо-востоке Сирии и ещё, примерно, 150 военнослужащих в гарнизоне Аль-Танф. В прошлом году, на фоне вторжения Турции на территорию удерживаемую курдами, президент Дональд Трамп первоначально объявил, что выводит все американские войска из Сирии, но затем заявил, что определенный контингент военнослужащих остается в стране для обеспечения безопасности нефтяных месторождений.

Между тем, русские направили свои вооруженные силы, а также контрактников в помощь сирийскому диктатору Башару Асаду. Российская поддержка помогла силам Асада вернуть большую часть Сирии из под контроля повстанческих группировок.

Военная коалиция под руководством США, которая борется с ИГИЛ, изучает события, показанные в этом и других видео, сказал Кэггинс, ссылаясь на твиты Мохаммеда Хасана, независимого сирийского журналиста, где были выложены видео показывающие несколько подобных столкновений американских и российских сил, которые имели мето ранее.

Например, 18 июня Хасан выложил в Твиттере видео, на котором видно, что несколько американских M-ATV пытаются заблокировать российскую бронемашину в северо-восточной Сирии.

«Коалиционные силы, по существующим каналам связи, работают с Россией над тем, чтобы снять конфликты связанные с нашими передвижениями, чтобы предотвратить ненужное и незапланированное военное взаимодействие и при необходимости провести де-эскалацию между силами», – сказал Кэггинс.

Добавлено из Твиттера Брета МакГурка

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Brett McGurk

@brett_mcgurk

·Jul 18

Еще кое-что о ситуации, с которой сейчас сталкиваются наши люди в Сирии. Эта история остается в тени других непрекращающихся национальных катастроф – но она проистекает из той же проблемы: полного отсутствия лидерства в Белом доме, полного пренебрежения жизнями американцев.

Русские теснят американские войска в Сирии на фоне скандала из-за отношений Трампа с Москвой Спор о разведданных о выплатах в Афганистане разоблачает глубокий раскол в правительстве по поводу того, как обращаться с Россией.

politico.com

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Brett McGurk

@brett_mcgurk

·Jul 18

Суть происходящего – на этом клипе ниже. Наши войска НИКОГДА не должны быть поставлены на эту позицию. Трамп, конечно, ничего не знает об этом, потому что этого нет в кабельных новостях. Но ни один настоящий главнокомандующий никогда не допустит подобного.

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Maxim A. Suchkov

@m_suchkov

· Jul 18

Удивительные кадры # Россия военные заблокировали # подразделение США. Российский офицер, выступавший через переводчика, говорит, что “это # территория Сирии, Россия действует здесь по приглашению # Асада” и спрашивает “на каких основаниях здесь находятся США”, он говорит американцу, чтобы тот “донес до своего генерала, что Россия настоятельно просила прекратить преследовать их”

twitter.com/ruslantrad/sta…

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Brett McGurk

@brett_mcgurk

·Jul 18

«Трамп играет в гольф, в то время как американские войска в Сирии теперь ежедневно сталкиваются с русскими благодаря его поспешному решению уступить 2/3 некогда стабильной территории Путину и Эрдогану Г-н Президент: поднимите трубку и скажите Путину, чтобы он прекратил преследование наших войск».

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tiago

@t1ago79

Replying to @brett_mcgurk

Это невероятно. Кто бы мог подумать, что мир увидит когда-нибудь такое? Путин поставил своего троянского коня в Белом доме, и американское разведывательное сообщество не способно его вывезти. Позор Республиканской партии. Республиканская партия сейчас является иностранной организацией.

5:23 PM · Jul 18, 2020·Twitter for Android

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