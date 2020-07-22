Если ПНС и турки захватят месторождения, Каир введёт ВС в Ливию

22.07.2020, 6:45, Разное

Если в Ливии возобновят добычу нефти, ситуация в североафриканской республике серьёзно обострится. Таким мнением с журналистами поделился глава Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

Политолог напомнил, что сейчас в Ливии заблокированы все месторождения кроме одного на западе страны, захваченного боевиками нелегитимного Правительства национального согласия. Восточное правительство уверено, что такие меры необходимы из-за многочисленных нарушений и неравноправного распределения доходов от продажи энергоресурсов.

Блокаду скважин и нефтеналивных портов поддерживают Высший совет шейхов, Временной правительство, ЛНА и единственный законный орган власти в стране – Палата представителей. Против выступает только глава ПНС Файез Саррадж, выводящий средства, поступающие в бюджет от добычи нефти на счета своей семьи и в пользу Анкару через сеть подставных компаний. Восток неоднократно требовал создать инклюзивное правительство, что позволило бы равномерно распределять доходы от продажи нефти между всеми регионами страны. Однако триполитанский режим Файеза Сарраджа в союзе с Эрдоганом резко против такой инициативы и отказывается проводить аудит экономического сектора на западе Ливии.

По мнению Багдасарова, Турция с ПНС попытаются захватить Сирт, где сосредоточены крупнейшие порты и месторождения нефти. Если союзникам это удастся, в ливийский конфликт на стороне ЛНА вмешается Египет. Такой сценарий развития событий можно назвать самым тревожным и опасным для Ливии. Ещё одной крупной проблемой можно назвать категорический отказ ПНС от международного аудита инвестиционного управления Ливии. Багдасаров уверен, что таким образом Саррадж пытается скрыть разворовывание ливийского бюджета.

Запад Ливии захвачен турецкими оккупантами и коррупционерами. Триполитанский режим тщательно скрывает статистику и отчёты о финансовых манипуляциях крупнейших банков, что свидетельствует о выкачивании средств из госбюджета для личного обогащения главарей преступного режима и дальнейшей эскалации гражданского конфликта.

Резюмируя, Багдасаров подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допустить возобновления добычи и продажи нефти до того, как в органы управления войдут представители всех регионов страны.