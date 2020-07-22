 

Россияне рвутся в Турцию несмотря на ограничения

22.07.2020, 6:45, Разное

Как сообщает туристическая компания, на фоне запрета  авиарейсов, жители РФ ищут способы поехать  в Турцию  на  отдых  через Белоруссию

Elena Teslova   | 21.07.2020

MOSCOW 

Несмотря на запрет на международные рейсы из-за пандемии коронавируса, жители РФ пытаются вылететь  на отдых  в Турцию.

Пересекая границу с Белоруссией через лес или со  справкой о направлении на лечение, жители РФ затем летят в Турцию.

В апреле, после введения общенациональной блокировки в России, эксперты туристической поисковой компании Aviasales отметили рост запросов на полеты из Минска – крупнейшего международного аэропорта в Белоруссии – в Турцию.

После проверки IP-адресов они обнаружили, что большинство поисковых запросов были сделаны пользователями из России.

С середины мая, сразу после первых шагов по ослаблению карантина  в России, пользователи Aviasales начали активно искать возможность полета в Турцию через Беларусь.

К середине июня запросы с российских IP-адресов превысили запросы, сделанные в Беларуси, а после объявления о возобновлении воздушного сообщения между Россией и Турцией количество запросов из РФ увеличилось в четыре раза.

Пользователи заинтересованы в рейсах в Стамбул, Анталию, Даламан, Измир и Бодрум, хотя прямых рейсов по этим направлениям в Турцию пока нет.

Рейсы из Беларуси в Турцию возобновились 1 июля, но стоимость авиабилетов в настоящее время выше, чем обычно, поскольку перелет в одну сторону из Минска в Стамбул прямым рейсом Turkish Airlines стоит около 34 000 рублей (около 485 долларов США).





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / Кардинально изменившаяся звезда ТНТ вызвала отвращение

28.06 / Медведчук обвинил Зеленского в нарушении Конституции

03.07 / Мнение: А я знал. Ефремов не виноват.

15.05 / Мнение: Возможно ли победить телефонных мошенников?

21.07 / Вода в Крыму — только для богатых

20.05 / Скандалы: Женатый холостяк

13.05 / Нижнее белье и косметика: что помогло Рианне стать самой богатой певицей

26.06 / Скандалы: ВС открыл «ящик Пандоры»

20.05 / Мнение: Сила Сибири-2

01.06 / Что произошло за ночь 1 июня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска