Перестрелка произошла на похоронах в США, пострадали 14 человек

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22.07.2020, 6:30, Новости дня

В результате стрельбы в Чикаго пострадали 14 человек, сообщил первый заместитель суперинтенданта полиции Эрик Картер.

Картер сообщил, что 14 пострадавшим «оказывают помощь в пяти больницах». Информации об их состоянии пока нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC Chicago.

Стрельбу открыли из машины. Стреляли по участникам похорон, которые начали вести ответный огонь. В результате машина врезалась, находящиеся в ней люди выскочили наружу и, продолжая стрельбу, скрылись. 

Задержан один подозреваемый.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о многочисленных убийствах в Чикаго и сравнил Чикаго с Афганистаном.





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