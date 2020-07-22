“Он не любил фотографироваться. Это странно”. Журналисты пообщались с сыном и знакомыми луцкого террориста

22.07.2020, 6:25, Новости дня

Журналисты Общественного пообщались с сыном, соседями и коллегами жителя города Дубно Ровенской области Максима Кривоша, который сегодня захватил заложников в Луцке.

В частности, одна из соседок Кривоша на условиях анонимности заявила, что на мужчину ранее жаловались в полицию “из-за агрессии к жителям [дома]”. Также она утверждает, что Кривош якобы бил жену и сына.

Во время короткого разговора с журналистами сын Кривоша сказал, что у него “более-менее нормальные” отношения с отцом. Он добавил, что не ожидал от него такого поступка.

В свою очередь зоозащитница из Ровно Алла Лосик в комментарии Общественному сказала, что Кривош занимался защитой животных. “Да, он в Дубно защищал животных, лечил… Там его все знают: и власти, и ветеринары. Все шокированы. Он никогда не проявлял агрессии, воспитанный сдержанный. Он остановил массовую травлю [бродячих животных] и добился принятия программы стерилизации. Но, знаете, он не любил фотографироваться. Это было странно”, – рассказала активистка.

По словам Лосик, зооволонтерством Кривош занимался примерно пять лет. О его судимостях зоозащитница не знала.

Утром 21 июля Кривош в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство МВД и СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что Кривош дважды судим, он около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм.

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