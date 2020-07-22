Лукашенко о порассуждал о другой жизни белорусов: Нас запрягали бы в телегу и погоняли кнутом
22.07.2020, 6:23, Разное
Совсем скоро пройдут выборы президента Белоруссии. Александр Лукашенко стал чаще выступать перед народом, делать громкие заявления. Например, на встрече с медиками в Гомеле лидер отметил, что жизнь в стране была бы гораздо хуже, если бы однажды он не занялся социально-ориентированной политикой.
Как считает Александр Григорьевич, в конце прошлого века белорусы выдержали тяжелые времена – “сжали зубы и перетерпели”. При этом, в стране не стало бы лучше, если у власти находились бы другие люди. Они одевали бы всех в лапти, “запрягали в телегу и погоняли бы кнутом”, сказал Лукашенко.
По словам президента, Гомельская область заслуживает отельной похвалы, ведь она справилась с последствиями взрыва на Чернобыльской АЭС. Также белорусский лидер отметил, что этот регион по медицинским показателям нисколько не проигрывает европейцам.
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Напомним, белорусы будут выбирать президента 9 августа. Кроме Александра Лукашенко представлены еще четыре кандидата – Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Анна Канопацкая.
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