Мнение: О мелком, но болезненном щелчке по Владимиру Путину

22.07.2020, 5:42, Разное

М-да, лев явно постарел и сдал. Ещё пять лет назад втыкать ему «нож в спину» могли только сильные, типа турков. И то не безвозмездно. Теперь же даже бывшие сателлиты осмеливаются щёлкать по носу. И весьма чувствительно.

То батька что-нибудь этакое отчудит, хоть стой, хоть падай – а притворяться приходится, что всё, мол, божья роса. То… ещё интересней дела творятся.

Как известно, у «Газпрома» – проблемы. Мало того, что общий экспорт газа у российского гиганта за первые полгода просел на 53%, так ещё и «Голубой поток» простаивает, а «Турецкий поток» загружен только наполовину.

Казалось бы, нет спроса в Турции, причём тут Владимир #Путин?

Но… Вот Азербайджан, напротив, за январь-май нарастил экспорт без малого на 8% до 5,68 млрд куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Основными потребителями, как всегда, выступили Турция и Грузия. При этом увеличилась суммарная стоимость экспортированного газа – на 18,6%.

То есть, складывается парадоксальная ситуация, когда у «Газпрома» голубое топливо по долгосрочным контрактам не покупают, а дорожающий азербайджанский газ всё равно берут. Словно забывая о снижении спроса на рынке. Такие дела. При этом на спотовом рынке Турции «Газпром» не обеспечит себе рентабельность. Так что ему придётся идти на поклон к туркам, выставляя на первый план своего главного фронтмена – Владимира Путина.

Не секрет ведь, что российская внешняя политика, проводником которой выступает действующий президент, в основном формируется не под национальные интересы, а под хотелки государственных компаний – гигантов. Среди которых «Газпром», возглавляемый другом Путина Алексеем Миллером, находится в совсем уж эксклюзивном положении.

Так что, проблемы «Газпрома» – это ещё и проблемы Владимира Путина. Которому опять придётся идти на поклон к соседу-диктатору. Огребать щелчки по носу и прочие дипломатические унижения, чувствуя, что даже маленький Азербайджан осмелел…

Не многовато ли подобных подстав от ближнего окружения и болезненных щелчков даже от партнёров?

Или так и должна выглядеть осень патриарха?