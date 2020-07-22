 

Торговые переговоры Британии и ЕС зашли в тупик

22.07.2020, 5:30, Новости дня

Великобритания и ЕС вряд ли смогут заключить соглашение о свободной торговле, сообщил высокопоставленный источник.

Как пишет Daily Telegraph переговоры сторон зашли в тупик по ключевым вопросам. Вероятно, «сделки не будет». 

Скорее всего, Великобритания будет торговать с ЕС по правилам ВТО. Источник заявил, что Лондон «готов к отсутствию сделки» и не планирует «двигаться с мертвой точки по основным» пунктам. В частности, речь идет о рыбном промысле, передает ТАСС.

«Поэтому все в руках ЕС», – сказал источник. 

Издание пишет, что вероятность достижения «базового» соглашения в случае, если ЕС во время осенней сессии переговоров пойдет на уступки, все еще сохраняется.

Сами стороны, как информирует газета, прорыва не ожидают.

Переходный период после Brexit закончится 31 декабря 2020 года.





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