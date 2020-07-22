 

Гончарук рассказал, как советовался с Богданом по поводу своей отставки

22.07.2020, 5:18, Новости дня

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона сказал, что перед отставкой с поста главы Кабмина советовался с экс-руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

“По-моему, советовался. Но не было такого, что у меня было одно мнение – я съездил к кому-то – и после этого у меня поменялось мнение. Это глупость. Это не соответствует действительности. Но что правда: я попытался еще раз донести до президента позицию, что это плохая идея – менять правительство именно в тот момент. Я и сейчас так считаю. Я считаю, что это ошибка, которая в том числе возымела и будет еще дальше иметь последствия”, – отметил Гончарук.

По его словам, он обсуждал свою отставку со многими людьми, не входившими в состав правительства.

“Я советовался с командой, во-первых. Я собрал министров и говорю: “Смотрите. Есть такая ситуация. Давайте подумаем, как из этой ситуации выходить”. Я пообщался с большим количеством людей, которые не входили в состав Кабинета Министров, но ко мнению которых я прислушивался”, – подчеркнул Гончарук.

Гончарук: Позиция премьер-министра позволяет тебе продавать должности за миллионы долларов. Читайте полную версию интервью

Гончарук занимал пост премьер-министра Украины с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года. До этого в течение трех месяцев работал заместителем главы Офиса президента.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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