 

Мэр Мариуполя Бойченко: Не хватает платформы, где бы мэры рассказывали про свой успех и делились опытом. Она может быть при Офисе президента

22.07.2020, 5:18, Новости дня

В Украине нужна специальная платформа для мэров городов. Такое мнение в авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона “В гостях у Дмитрия Гордона” выразил мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

“Где мэры должны объединяться? Сегодня чего не хватает? Не хватает одной платформы, где бы мэры рассказывали про свой успех и делились практиками, делились опытом. Должна быть эта платформа по обмену опытом. Она может быть при Офисе президента. Есть Совет регионального развития. Может быть какая-то школа организована, где мэры учат в том числе депутатов, как сегодня развивать города”, – сказал он.

Мэр Мариуполя верит, что через развитие городов можно “создавать и строить новую Украину”.

“Когда я пришел из бизнеса в управление городом, все равно нужно было учиться. Учусь до сих пор. Я ездил в разные города. Я этого не стеснялся никогда. Есть хороший опыт во Львове, есть хороший опыт и в Харькове, есть хороший опыт и в Виннице, и в том же Киеве есть на что посмотреть”, – объяснил Бойченко.

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Бойченко был избран мэром Мариуполя осенью 2015 года. 

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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