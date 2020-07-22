Луцкий террорист: Заложники в плохом состоянии, один человек ранен

22.07.2020, 5:18, Новости дня

Максим Кривош, захвативший утром 21 июля заложников в автобусе в центре Луцка, заявил, что отпустит людей, если выполнят его требования. Об этом он сообщил в прямом эфире львовского телеканала НТА, журналисты которого связались с ним по телефону через заложников.

“Все требования выполняются – я отпускаю людей. Все очень просто”, – заявил он.

По словам луцкого террориста, к уже озвученным ранее требованиям ему добавить нечего, “все уже написал”.

На вопрос, идет ли ему навстречу полиция, он ответил: “Нет, не идет, ни одного шага мы не видели, одни провокации”.

“Заложники в плохом состоянии. Полный автобус. Один человек ранен. Одна беременная. Один ребенок”, – объяснил Кривош.

Утром 21 июля в центре Луцка он захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители включительно с руководством МВД и СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по ст. 258 (теракт).

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что Кривош дважды судим, он около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм.

“ГОРДОН” следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.