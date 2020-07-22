 

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

22.07.2020, 5:08, Новости дня

Закрыта сделка по приобретению Сбербанком доли «Яндекса» в сервисе «Яндекс.Деньги», свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц.

ООО «Цифровые активы» (структура Сбербанка) выкупило долю «Яндекса» в 25%. Остальные 75% уже принадлежали Сбербанку, передает ТАСС.

В июне «Яндекс» сообщил, что прекращает работу со Сбербанком по совместным предприятиям. Стороны договорились, что Сбербанк получит долю «Яндекса» в сервисе «Яндекс.Деньги» (за 2,4 млрд рублей), а «Яндекс» приобретет долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за (42 млрд рублей). 

Сделку планируют закрыть в третьем квартале 2020 года.

В декабре Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию», которая позволяет блокировать продажу свыше 25% акций компании.





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