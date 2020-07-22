Мнение: Экстремисткий парадокс

22.07.2020, 5:01, Разное

Моя книга «Минтимер Шаймиев: последний президент Татарстана» не была признана экстремисткой.

И это притом, что на основании экспертизы нескольких цитат из книги, я был приговорен к реальному сроку лишения свободы по «экстремисткой» статье 282 УК РФ. Экстремистскими и разжигающими социальную рознь были, к примеру, признаны такие фразы из книги, как «Татарстан погряз в коррупции» или «коррупция в Татарстане стала тотальной»….

А вот по книге «Запрятанная история татар» писателя и журналиста, главного редактора газеты «Мәдәни җомга» Вахита Имамова даже уголовное дело не возбуждалось. Но суд признал книгу экстремисткой и запретил людям читать эту книгу.

Запретил читать про то, что татарский народ не знает «и половины своей истории», потому что в учебниках для школ и вузов о татарах почти ничего не рассказывают, а если имя татар и упоминается, то всегда только в оскорбительном контексте. Потому что из поколения в поколение ведется оболванивание народа ложной историей. Потому что история татарского народа, по мнению автора, «обкрадена и оболгана. Потому что полностью изъят из истории татар период с 1236 года, когда Булгарское государство было разгромлено войсками Чингисхана — до 1437 года, даты образования Казанского ханства… И многое-многое другое (подробности здесь).

Если это не парадокс, что это такое?

…Лучше бы мою книгу запретили, а разрешили людям читать книгу «Запрятанная история татар»… Почему прокуратура считает людей идиотами, не способными разобраться, где правда, а где совсем даже наоборот?